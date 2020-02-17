В России сократилось производство легковых автомобилей

В РФ в первом месяце текущего года производство легковых транспортных средств сократилось на 16,5%.

Согласно данным Росстата в январе 2020 года в Российской Федерации производство легковых автомобилей снизилось на 16,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. Таким образом, за первый месяц текущего года в стране было выпущено всего 94,1 тыс. машин.

Отмечается, что в России в январе 2020 года также сократилось производство грузовых автомобилей, автобусов и двигателей внутреннего сгорания, пишет ТАСС.