Российско-турецкие переговоры по Идлибу продолжатся во вторник

Турецкое внешнеполитическое ведомство отметило, что второй раунд переговоров по Сирии состоится 18 февраля.

В МИД Турции сообщили, что 17 февраля в Москве завершился первый раунд российско-турецких переговоров по урегулированию конфликта в сирийском Идлибе. В ведомстве отметили, что представители двух стран обсудили меры, которые могут быть приняты для оперативного разрешения сирийского конфликта и выполнения сочинских договоренностей. Также турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что второй раунд переговоров по Идлибу состоится во вторник, 18 февраля, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что 17 февраля в Москве стартовали переговоры России и Турции по разрешению ситуации в Сирии.