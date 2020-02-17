В Москве стартовали переговоры России и Турции по Идлибу

Переговоры делегаций России и Турции по разрешению ситуации в сирийском Идлибе проходят в здании МИД РФ.

В понедельник, 17 февраля, в российской столице стартовали переговоры делегаций России и Турции по разрешению ситуации в сирийском Идлибе. Уточняется, что встреча представителей двух стран проходит в здании Министерства иностранных дел РФ. Об этом сообщает газета РИА Новости со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.

На прошлой неделе в Анкаре состоялся первый этап переговоров России и Турции по урегулированию сирийского конфликта.