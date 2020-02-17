ГД рассмотрит поправки о расширении использования маткапитала

Андрей Исаев выразил надежду, что в течение текущей недели законопроект о расширении программы маткапитала будет принят в III чтении.

Первый заместитель главы партии "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что 18 февраля Государственная дума РФ во II чтении собирается рассмотреть законопроект о расширении программы материнского капитала с учетом предложений президента России Владимира Путина, которые были озвучены в ходе послания Федеральному собранию. Кроме того он выразил надежду, что в течение текущей недели соответствующий документ будет принят в III чтении, после чего его рассмотрит Совфед и он отправится на подпись президенту, пишет ТАСС.