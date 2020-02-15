Делегация Турции приедет в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе

Турция готова к решительным действиям, если переговоры не принесут конкретных результатов.

После окончания Мюнхенской конференции по безопасности, турецкая делегация направится в Россию для того, чтобы обсудить ситуацию, которая в настоящее время происходит в сирийском Идлибе. Это произойдет в ближайший понедельник, 17 февраля. О намерениях делегации сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Турция не оставит без ответа действия правительственных сил Сирии и гибель своих военнослужащих. И если переговоры не принесут результатов, турецкая сторона готова к решительным действиям, пишет ТАСС.

Ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о 14 турецких военнослужащих, погибших в районе Идлиба при столкновении с правительственными силами Сирии.