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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Песков отреагировал на заявление судьи КС о "незаконном СССР"

17.02.2020 18:07
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Песков отреагировал на заявление судьи КС о "незаконном СССР"

Дмитрий Песков заявил, что Москва исходит из того, что "РФ и де-юре, и де-факто является правопреемницей СССР".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на высказывание судьи Конституционного суда Константина Арановского о том, что Советский Союз был образован незаконно, поэтому "РФ нельзя считать правопреемницей СССР".

Песков заявил, что каждый человек имеет право на частное мнение касательно отечественной истории, однако оно не может соответствовать позиции государства. По его словам, Москва исходит из того, что "РФ и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза", пишет ТАСС.

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