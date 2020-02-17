В Госдуме ответили судье КС, который призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Слышать подобное заявление от человека, который занимает такой серьезный пост на госслужбе – это очень странно.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов подверг критике предложение, озвученное судьей Конституционного суда (КС) РФ Константином Арановским о том, что Россию не стоит считать правопреемницей «незаконно созданного» СССР и недопустимо путать правопреемство и политический режим.
В разговоре с РИА Новости Емельянов отметил, что слышать подобное заявление от человека, который занимает такой серьезный пост на госслужбе – это очень странно.
«… Путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции», – отметил он.
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ахринеть что с людьми перемена погоды делает.. а с первого взгляда и не подумаешь с первого взгяда приличный человек если уж такие люди от власти такое говорят что ж теперь от работников ЖКХ ожидать которые не только сказать но и делом подтвердить свои высказывания могут ... я в шоке. хотя шок это совсем не то состояние в которое я впал после высказываний члена ВС... а судьи кто? вот поэтому то наверное у Фемиды и повязка на глазах чтоб такой бардак не видеть от своих слуг не видеть