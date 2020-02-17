В Госдуме ответили судье КС, который призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Слышать подобное заявление от человека, который занимает такой серьезный пост на госслужбе – это очень странно.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов подверг критике предложение, озвученное судьей Конституционного суда (КС) РФ Константином Арановским о том, что Россию не стоит считать правопреемницей «незаконно созданного» СССР и недопустимо путать правопреемство и политический режим.

В разговоре с РИА Новости Емельянов отметил, что слышать подобное заявление от человека, который занимает такой серьезный пост на госслужбе – это очень странно.

«… Путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции», – отметил он.