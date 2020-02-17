На Украине уволили всех прокуроров по делу MH17

Нидерландская газета NRC Next полагает, что расследование по делу MH17 может сильно затормозиться.

По данным нидерландского издания NRC Next, в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины все шесть украинских прокуроров, занимавшихся расследованием дела о крушении Boeing MH17, были отстранены от работы. Также в газете сказано, что сложившаяся ситуация может затормозить проведение дальнейшего расследования, ведь преемникам украинских прокуроров придется ознакомиться с материалами, которые были собраны в течение пяти лет, пишет ТАСС.