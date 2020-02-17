Россия готова продолжать переговоры с Белоруссией по энергоносителям

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи достигли определенного понимания по вопросам поставки энергоресурсов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на некоторые эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, переговоры по поставкам энергоносителей в республику будут продолжены. По его словам, глава России Владимир Путин и его белорусский коллега на встрече в Сочи достигли определенного понимания по вопросам поставки энергоресурсов, отметив, что из этого Москва и будет исходить. Такими словами Песков ответил на вопрос журналистов о том, готова ли РФ продолжать переговоры с Белоруссией по поставкам нефти и газа, пишет РИА Новости.