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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Россия и Белоруссия договорились о стоимости газа

14.02.2020 23:03
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Россия и Белоруссия договорились о стоимости газа

Газпром сообщил о подписании с белорусской стороной соглашения о стоимости российского газа.

В пресс-службе корпорации Газпром проинформировали о том, что произошло подписание соглашения, которое регулирует формирование стоимости российского газа при осуществлении поставок в Белоруссию. Вышеназванное соглашение подписали глава организации Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко. Сообщается, что соглашение будет действовать в течение текущего года, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что 31 декабря 2019 года Россия и Белоруссия заключили контракт на поставку и транспортировку российского газа в Белоруссию, срок действия которого длится до 2021 года. Тем не менее, цены на газ удалось согласовать только на январь и февраль 2020 года. Согласно договоренностям, Газпром поставляет газ Белоруссии по цене 2019 года, то есть по $127 за тысячу кубометров.

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