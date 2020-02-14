Россия и Белоруссия договорились о стоимости газа

Газпром сообщил о подписании с белорусской стороной соглашения о стоимости российского газа.

В пресс-службе корпорации Газпром проинформировали о том, что произошло подписание соглашения, которое регулирует формирование стоимости российского газа при осуществлении поставок в Белоруссию. Вышеназванное соглашение подписали глава организации Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко. Сообщается, что соглашение будет действовать в течение текущего года, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что 31 декабря 2019 года Россия и Белоруссия заключили контракт на поставку и транспортировку российского газа в Белоруссию, срок действия которого длится до 2021 года. Тем не менее, цены на газ удалось согласовать только на январь и февраль 2020 года. Согласно договоренностям, Газпром поставляет газ Белоруссии по цене 2019 года, то есть по $127 за тысячу кубометров.