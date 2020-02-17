Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 ФЕВ, 13:32 МСК
USD (ЦБ)    63,3085
EUR (ЦБ)    68,6201

17 ФЕВ, 13:32 МСК
USD (ЦБ)    63,3085
EUR (ЦБ)    68,6201
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Мишустин распорядился подготовить предложения по соцподдержке медиков

17.02.2020 11:01
Комментарии
Мишустин распорядился подготовить предложения по соцподдержке медиков

Соответствующие поручения были даны Минздраву местным властям.

Глава кабмина Михаил Мишустин после рабочей поездки в Великий Новгород распорядился представить предложения по мерам соцподдержки для медицинских работников. Как передает РИА Новости, соответствующие поручения были даны Минздраву местным властям. Премьер-министр отметил, что ситуация в Новгородской области – это отражение проблем, которые происходят и других российских регионах.

Кроме этого, Мишустин обратился к членам правительства с просьбой посещать и другие регионы, особенно проблемные. В связи с чем он распорядился, чтобы каждый министр подготовил график поездок для персонального контроля по исполнению национальных проектов.

Комментировать (без регистрации)
Банк России планирует изменить основания для блокировки счетов
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Сомнительные операции. В каких случаях Центробанк рекомендует банкам блокировать счета

Сомнительные операции. В каких случаях Центробанк рекомендует банкам блокировать счета
Экономика

С оружием в руках. Чем и для чего вооружают солдат в Сухопутных войсках России?

С оружием в руках. Чем и для чего вооружают солдат в Сухопутных войсках России?
Наука и технологии

Строительная зачистка. Что будет с ценами на жилье после массового исхода девелоперов с российского рынка?

Строительная зачистка. Что будет с ценами на жилье после массового исхода девелоперов с российского рынка?
Экономика

Отпустить и принять. Как найти внутренний покой в меняющемся мире?

Отпустить и принять. Как найти внутренний покой в меняющемся мире?
Бизнес и психология

Десантники с «Лотосом». Какую новейшую артиллерию получат российские «голубые береты»?

Десантники с «Лотосом». Какую новейшую артиллерию получат российские «голубые береты»?
Наука и технологии

Не распоряжается своей судьбой. Почему Кремль снял губернатора-тяжеловеса Калужской области

Не распоряжается своей судьбой. Почему Кремль снял губернатора-тяжеловеса Калужской области
Политика 12

Узнай, страна

В Бурятии ввели в эксплуатацию экологичный биотопливный котел на Селенгинском ЦКК за 0,6 млрд рублей

В Бурятии ввели в эксплуатацию экологичный биотопливный котел на Селенгинском ЦКК за 0,6 млрд рублей

В Самарской области военная полиция впервые получила новейшие комплексы нелетального оружия

В Самарской области военная полиция впервые получила новейшие комплексы нелетального оружия

В Тверской области дополнительно построили 50 улучшенных плацкартных вагонов для российских регионов

В Тверской области дополнительно построили 50 улучшенных плацкартных вагонов для российских регионов

В Ростовской области совершил первый полет серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный для ВМФ РФ

В Ростовской области совершил первый полет серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный для ВМФ РФ

Новости дня

13:06 Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании в марте Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании в марте
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:25 В Госдуме ответили судье КС, который призвал не считать Россию правопреемницей СССР В Госдуме ответили судье КС, который призвал не считать Россию правопреемницей СССР
10:10 В России появился новый долларовый миллиардер В России появился новый долларовый миллиардер
09:04 Россиянин Федор Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала» Россиянин Федор Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
07:27 Банк России планирует изменить основания для блокировки счетов Банк России планирует изменить основания для блокировки счетов
16 ФЕВ, 23:59 В Южной Америке обнаружили останки древних крыс размером с человека В Южной Америке обнаружили останки древних крыс размером с человека
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
16 ФЕВ, 21:55 Можно ли доверять выражению лица для определения эмоций? Ученые отвечают нет. Можно ли доверять выражению лица для определения эмоций? Ученые отвечают нет.

Узнай, страна!

13:24 В Бурятии ввели в эксплуатацию экологичный биотопливный котел на Селенгинском ЦКК за 0,6 млрд рублей В Бурятии ввели в эксплуатацию экологичный биотопливный котел на Селенгинском ЦКК за 0,6 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter