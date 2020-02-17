Мишустин распорядился подготовить предложения по соцподдержке медиков

Соответствующие поручения были даны Минздраву местным властям.

Глава кабмина Михаил Мишустин после рабочей поездки в Великий Новгород распорядился представить предложения по мерам соцподдержки для медицинских работников. Как передает РИА Новости, соответствующие поручения были даны Минздраву местным властям. Премьер-министр отметил, что ситуация в Новгородской области – это отражение проблем, которые происходят и других российских регионах.

Кроме этого, Мишустин обратился к членам правительства с просьбой посещать и другие регионы, особенно проблемные. В связи с чем он распорядился, чтобы каждый министр подготовил график поездок для персонального контроля по исполнению национальных проектов.