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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Банк России планирует изменить основания для блокировки счетов

17.02.2020 07:27
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Банк России планирует изменить основания для блокировки счетов

Суть инициативы регулятора состоит в новых и исключении старых критериев.

ЦБ РФ планирует изменить ряд критериев сомнительных операций, в результате которых может произойти блокировка счета, о чем сообщает РБК со ссылкой на собеседника, представляющего Банк России.

В статье речь идет о том, что список таких оснований не менялся уже в течение восьми лет. Суть инициативы регулятора состоит в новых и исключении старых критериев. Например, убрать из перечня операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Добавить предлагается регулярное снятие денег физлицами, если средства поступают от компании или ИП.

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