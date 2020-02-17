Банк России планирует изменить основания для блокировки счетов

Суть инициативы регулятора состоит в новых и исключении старых критериев.

ЦБ РФ планирует изменить ряд критериев сомнительных операций, в результате которых может произойти блокировка счета, о чем сообщает РБК со ссылкой на собеседника, представляющего Банк России.

В статье речь идет о том, что список таких оснований не менялся уже в течение восьми лет. Суть инициативы регулятора состоит в новых и исключении старых критериев. Например, убрать из перечня операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Добавить предлагается регулярное снятие денег физлицами, если средства поступают от компании или ИП.