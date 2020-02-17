В России появился новый долларовый миллиардер

Речь идет об Николае Сторонском, сооснователе британского финтех-стартапа Revolut.

В России стало еще на одного долларового миллиардера больше. Как передает ТАСС со ссылкой на Forbes, речь идет об Николае Сторонском. Предприниматель является сооснователем британского финтех-стартапа Revolut. По информации издания, его состояние перешло за отметку 1,6 млрд. долларов. Причем, по оценке The Telegraph, уже в апреле 2019 года уровень состояния оценивался в 500 миллионов долларов.

Компания была создана в 2015 году. Напарником бизнесмена стал экс-разработчик Deutsche Bank Влад Яценко. Уточняется, что доля Сторонского в компании составляет примерно 30%.