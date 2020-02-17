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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Россиянин Федор Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

17.02.2020 09:04
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Россиянин Федор Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Гол был забит на седьмой минуте матча с передачи Яго Аспаса. Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Известный российский футболист и нападающий «Сельты» Федор Смолов оформил свой первый гол в 24-м туре испанского чемпионата против мадридского «Реала», передает РИА Новости. Гол был забит на седьмой минуте матча с передачи Яго Аспаса. Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что игроком «Сельты» покинувший столичный «Локомотив» Смолов стал в минувшем январе: на правах аренды он будет выступать за испанскую команду до конца сезона. Нынешняя команда российского форварда находится на 17-м месте в турнирной таблице.

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