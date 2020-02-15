Эксперт назвал способ увеличить пенсию до 35 тыс. рублей

15.02.2020 20:34 Комментарии

Пенсионные выплаты могут быть увеличены до 35 тыс. рублей, если за ними обратиться через 10 лет.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в интервью Российской газете рассказал, каким образом можно увеличить пенсионные выплаты. По его словам, если пенсионер не оформляет пенсию сразу после достижения пенсионного возраста, его пенсионные накопления и коэффициенты увеличиваются , а следовательно увеличивается и размер будущих пенсионных выплат.

По его словам, если пенсионер не оформляет пенсию сразу после достижения пенсионного возраста, его , а следовательно увеличивается и размер будущих пенсионных выплат. Так, если женщина имея стаж работы 30 лет и 120 пенсионных коэффициентов выходит на пенсию в положенный срок, то ее выплаты будут составлять порядка 15 тыс. рублей. А вот если она оформит пенсию через 5 лет, то выплаты составят уже более 20 тыс. рублей, ну а перенос выхода на пенсию на 10 лет доведет пенсионные выплаты до 33-35 тыс. рублей.

выходит на пенсию в положенный срок, то ее выплаты будут составлять порядка А вот если она оформит пенсию через то выплаты составят уже более ну а перенос выхода на пенсию доведет пенсионные выплаты до Тем не менее, эксперт отмечает, что приведенные расчеты являются усредненными, и в каждом конкретном случае сумма пенсионных выплат рассчитывается индивидуально.