В Венесуэле обнаружили останки трехметровой доисторической черепахи

Панцирь черепахи, найденный палеонтологами в Венесуэле, достигает в длину до 2,5 м, что делает его самым большим полным панцирем доисторической черепахи, известным сегодня науке.

Как выяснили исследователи, панцирь принадлежал крупной бокошейной черепахе Stupendemys geographicus, обитавшей в северной части Южной Америки в эпоху миоцена. Таким образом, эти животные существовали порядка 9-6 млн лет назад.

S. geographicus весили около 1145 кг почти в 100 раз больше, чем их ближайший живой родственник, большеголовая амазонская речная черепаха (лат. Peltocephalus dumerilianus).

«Впечатляющая длина панциря у Stupendemys делает это древнее существо одним из крупнейших, если не самой большой черепахой, которая когда-либо существовала», - говорится в заявлении старшего научного сотрудника Марсело Санчес-Вильягра, директора Палеонтологического института и музея в Цюрихском университете.

Санчес отметил, что данный вид, возможно, достиг колоссальных размеров благодаря теплым водно-болотным угодьям и озерам в его среде обитания.

Ученые знали о существовании S. geographicus еще с 1976 года, но новые находки и исследование открыли еще больше секретов этой плохо изученной черепахи.

Изучив древние окаменелости, исследователи установили, что у мужских особей Stupendemys были уникальные, похожее на рога выступы в передней части панциря.

По мнению исследователей, эти рога, вероятно, использовались в качестве «оружия» в бою между самцами. Как отмечают ученые, подобное боевое поведение наблюдается сегодня у щелкающих черепах (Chelydridae), чьи самцы часто борются друг с другом, чтобы установить господство на пересекающихся территориях. Кроме того, рога могли использоваться для защиты от крупных хищников.

По словам исследователей, одинокий зуб каймана, торчащий в одном из панцирей, свидетельствует о том, что хотя эти черепахи и были большими, более крупные хищники все-же охотились на них.

Статья с результатами исследования представлена на страницах издания Science Advances, пишет livescience.com.