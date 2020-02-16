Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 ФЕВ, 23:02 МСК
USD (ЦБ)    63,4536
EUR (ЦБ)    68,7710

16 ФЕВ, 23:02 МСК
USD (ЦБ)    63,4536
EUR (ЦБ)    68,7710
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Носач – обезьяна с самой забавной внешностью

16.02.2020 21:07
Комментарии
Носач – обезьяна с самой забавной внешностью

На планете Земля предостаточно необычных животных, которые поражают людей не только своими повадками, но и весьма причудливым обликом. Одним из таких млекопитающих является обыкновенный носач.

По мнению некоторых исследователей, большой нос носачей привлекателен для самок, чем больше нос у самца, тем больше у него шансов впечатлить самку. По другой версии, размер носа определяет статус животного в группе. Также есть мнение, что благодаря большим носам самцы могут издавать более громкие звуки (к примеру, при попытке произвести впечатление на потенциальных партнеров).

Разновидность приматов, относящихся к семейству мартышковые и подсемейству тонкотелых обезьян, населяет только остров Борнео, предпочитая обитать в тропических и мангровых лесах, недалеко от воды.

Самая приметная черта млекопитающих - большой нос. Данная внешняя особенность наблюдается у самцов, вес которых составляет 16-22 кг. У самок носы не такие большие, а масса тела вдвое меньше.

Размер животных – от 66 до 75 см. Представители фауны имеют длинный серый хвост. Шерсть у носачей преимущественно желтовато-коричневого окраса, а ноги и руки серого оттенка. Лицо без единого волоска и имеет красноватый оттенок.

Носач, или кахау (лат. Nasalis larvatus). Борнео. Фото: wikipedia

Носачи проживают в группах, состоящих из 10-30 особей. Обычно это группы-гаремы с одним самцом и кучей самок. Активность животные проявляют днем.

Обыкновенный носач – отменный пловец, умеющий прыгать в воду с деревьев и способный проплывать под водой до 20 метров. Эти обезьяны невероятно говорливы. В их «речи» масса забавных голосовых звуков в виде ворчания, рева, визга и приглушенных интонаций.

Большая часть рациона носачей состоит из листьев мангровых деревьев, они также питаются фруктами и семенами.

Основная угроза для вида - потеря среды обитания из-за расчистки земель для насаждений и вырубки лесов. На обезьян также охотятся, хотя они и защищены законом.

Комментировать (без регистрации)
Ученые вырастили финиковые пальмы из семян, пролежавших 2000 лет
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Строительная зачистка. Что будет с ценами на жилье после массового исхода девелоперов с российского рынка?

Строительная зачистка. Что будет с ценами на жилье после массового исхода девелоперов с российского рынка?
Экономика

Отпустить и принять. Как найти внутренний покой в меняющемся мире?

Отпустить и принять. Как найти внутренний покой в меняющемся мире?
Бизнес и психология

Десантники с «Лотосом». Какую новейшую артиллерию получат российские «голубые береты»?

Десантники с «Лотосом». Какую новейшую артиллерию получат российские «голубые береты»?
Наука и технологии

Не распоряжается своей судьбой. Почему Кремль снял губернатора-тяжеловеса Калужской области

Не распоряжается своей судьбой. Почему Кремль снял губернатора-тяжеловеса Калужской области
Политика 12

«Прощайся с жизнью». Послу России в Турции угрожают расправой из-за Сирии

«Прощайся с жизнью». Послу России в Турции угрожают расправой из-за Сирии
Политика

Человечество под угрозой. Почему коронавирусом заразятся две трети населения Земли

Человечество под угрозой. Почему коронавирусом заразятся две трети населения Земли
События и факты

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили самолеты, АЭС и внедряли инновации?

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили самолеты, АЭС и внедряли инновации?

В Самарской области металлурги впервые в России начали применять 3D-технологии магниевого литья

В Самарской области металлурги впервые в России начали применять 3D-технологии магниевого литья

В Кемеровской области в мотострелковое соединение поступил радиолокационный комплекс «Аистенок»

В Кемеровской области в мотострелковое соединение поступил радиолокационный комплекс «Аистенок»

В Нижнем Новгороде начали сборку фюзеляжа первого серийного пассажирского самолета Ил-114-300

В Нижнем Новгороде начали сборку фюзеляжа первого серийного пассажирского самолета Ил-114-300

Новости дня

21:55 Можно ли доверять выражению лица для определения эмоций? Ученые отвечают нет. Можно ли доверять выражению лица для определения эмоций? Ученые отвечают нет.
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19:31 Президент рассказал о противниках идеи о бесплатном питании школьников Президент рассказал о противниках идеи о бесплатном питании школьников
19:02 В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова о гражданских женах В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
18:25 В МИД озвучили условия для улучшения отношений с ЕС В МИД озвучили условия для улучшения отношений с ЕС
15:00 В Госдуме прокомментировали слова РПЦ о "гражданских женах" В Госдуме прокомментировали слова РПЦ о "гражданских женах"
14:34 Россия и Япония приступили к новой фазе в переговорах Россия и Япония приступили к новой фазе в переговорах
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:03 Синоптики обещают россиянам раннюю весну Синоптики обещают россиянам раннюю весну

Узнай, страна!

14 ФЕВ, 17:37 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили самолеты, АЭС и внедряли инновации? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили самолеты, АЭС и внедряли инновации?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter