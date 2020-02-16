Носач – обезьяна с самой забавной внешностью

На планете Земля предостаточно необычных животных, которые поражают людей не только своими повадками, но и весьма причудливым обликом. Одним из таких млекопитающих является обыкновенный носач.

По мнению некоторых исследователей, большой нос носачей привлекателен для самок, чем больше нос у самца, тем больше у него шансов впечатлить самку. По другой версии, размер носа определяет статус животного в группе. Также есть мнение, что благодаря большим носам самцы могут издавать более громкие звуки (к примеру, при попытке произвести впечатление на потенциальных партнеров).

Разновидность приматов, относящихся к семейству мартышковые и подсемейству тонкотелых обезьян, населяет только остров Борнео, предпочитая обитать в тропических и мангровых лесах, недалеко от воды.

Самая приметная черта млекопитающих - большой нос. Данная внешняя особенность наблюдается у самцов, вес которых составляет 16-22 кг. У самок носы не такие большие, а масса тела вдвое меньше.

Размер животных – от 66 до 75 см. Представители фауны имеют длинный серый хвост. Шерсть у носачей преимущественно желтовато-коричневого окраса, а ноги и руки серого оттенка. Лицо без единого волоска и имеет красноватый оттенок.

Носач, или кахау (лат. Nasalis larvatus). Борнео. Фото: wikipedia

Носачи проживают в группах, состоящих из 10-30 особей. Обычно это группы-гаремы с одним самцом и кучей самок. Активность животные проявляют днем.

Обыкновенный носач – отменный пловец, умеющий прыгать в воду с деревьев и способный проплывать под водой до 20 метров. Эти обезьяны невероятно говорливы. В их «речи» масса забавных голосовых звуков в виде ворчания, рева, визга и приглушенных интонаций.

Большая часть рациона носачей состоит из листьев мангровых деревьев, они также питаются фруктами и семенами.

Основная угроза для вида - потеря среды обитания из-за расчистки земель для насаждений и вырубки лесов. На обезьян также охотятся, хотя они и защищены законом.