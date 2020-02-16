В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Протоиерей Димитрий Смирнов не хотел оскорбить женщин, назвав гражданских жен "бесплатным проститутками".

Заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил слова протоиерея Димитрия Смирнова, который назвал женщин не состоящих в официальном браке "бесплатными проститутками". По его словам, Смирнов не хотел оскорбить женщин, а его слова относятся к мужчинам, боящимся взять на себя обязательства, вступив в законный брак, и проявляющим свою безответственность.

Кипшидзе подчеркнул, что церковь стоит на страже традиций и не приветствует такое понятие, как гражданский брак. Тем не менее он выразил уверенность, что большинство женщин хотят вступить в официальный брак, благословленный церковью. А также высказал слова поддержки и сочувствия женщинам, ставшим жертвами безответственности некоторых мужчин и вынужденных жить в гражданском браке, пишет ТАСС.