В Госдуме прокомментировали слова РПЦ о "гражданских женах"

Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина назвала оскорбительными слова представителя РПЦ о "гражданских женах"

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщины, которые вступают в гражданский брак являются "бесплатными проститутками". В Госдуме прокомментировали его заявление. Так, заместитель председателя комитета Думы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина считает оскорбительными словам протоиерея. Она подчеркнула, что вполне естественно, что церковь пытается защитить официальный брак, как атрибут традиционных ценностей, и она сама "не приветствует гражданский брак", но считает, что представитель Русской православной церкви выразился слишком жестко.

Вторыгина выразила уверенность, что большинство женщин, естественно, хотят зарегистрировать отношения официально и вступить в барк, но не все и не всегда мужчины стремятся заключить официальный брак. А оскорблениями, по ее словам, никого нельзя загнать в ЗАГСы, пишет РИА Новости.