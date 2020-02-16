В Госдуме прокомментировали слова РПЦ о "гражданских женах"
Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина назвала оскорбительными слова представителя РПЦ о "гражданских женах"
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщины, которые вступают в гражданский брак являются "бесплатными проститутками". В Госдуме прокомментировали его заявление. Так, заместитель председателя комитета Думы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина считает оскорбительными словам протоиерея. Она подчеркнула, что вполне естественно, что церковь пытается защитить официальный брак, как атрибут традиционных ценностей, и она сама "не приветствует гражданский брак", но считает, что представитель Русской православной церкви выразился слишком жестко.
Вторыгина выразила уверенность, что большинство женщин, естественно, хотят зарегистрировать отношения официально и вступить в барк, но не все и не всегда мужчины стремятся заключить официальный брак. А оскорблениями, по ее словам, никого нельзя загнать в ЗАГСы, пишет РИА Новости.
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или (если посмотреть на эту проблему с другой стороны) некоторые мужчины становятся платными проститутами для женщин.. так что тут 50/50 и пусть этот батюшка нам расскажет как отличить брак заключенный на небесах( то есть не зарегистрированный в ЗАГСЕ) от гражданского брака... в общем церковники опять лезут со своими советами и оскорблениями в светское общество.. все им уже мало то цены на свечи и услуги в 2 -3 раза поднимают а сами на дорогих машинах рассекают и в плотских ( садомских) грехах увязли... то лезут куда не просят.. вот только почему они Божьей кары не бояться.. может потому что сами в Бога не веруют или думают что грехи отмолят.. так с них и спрос другой и кара им тоже другая будет.. так что пусть сидят на своих жердочках и чирикают между собой а не лезут куда не надо.. и женщины сейчас рожают вне брака по простой причине.. Одинокой Матери льгот от государства больше.. и садик и школа и пособие.. поэтому и живут в Гражданском Браке. а не потому что этот поп чего то там придумал чтоб попиариться