Мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек

Мужчина с ножом проник в центральный алтарь храма Святителя Николая в Москве и ударил ножом двух человек.

По словам настоятеля храма Святителя Николая в Москве, протоиерея Кирилла Сладкова воскресным утром в центральный алтарь храма проник мужчина в очках, резиновых перчатках и капюшоне. Протоиерей и его помощник подошли к мужчине, чтобы узнать, зачем человек зашел в алтарь и попросить его покинуть помещение, в это время злоумышленник вынул нож и ударил помощника протоиерея. Прихожане попытались схватить нападавшего, во время борьбы он смог ударить ножом еще одного человека.

В настоящее время напавший на храм мужчина арестован и находится в полиции. Пострадавшие госпитализированы, пишет РИА Новости.