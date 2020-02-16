Синоптики обещают россиянам раннюю весну

В европейскую часть России весна придет гораздо раньше, чем обычно.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в этом году россияне могут ожидать прихода весны. По его словам, из-за того, что зима в этом году была аномально теплой, в европейскую часть России весна придет раньше, чем обычно.

Синоптическая весна наступает когда начинает сходить снежный покров, тает лед на реках и водоемах, а температура стабильно повышается и устойчиво переходит через ноль градусов. Обычно, это происходить после 20 марта. Но в этом году, синоптики ожидают более ранее появление весенней погоды, пишет ТАСС.