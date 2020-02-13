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В NASA опасаются изменения климата в Западной Европе

13.02.2020 21:16
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В NASA опасаются изменения климата в Западной Европе

Первый месяц текущего года стал самым жарким за всю историю наблюдений, вновь подчеркивая общую тенденцию изменения климата на Земле и возрождая опасения по поводу снижения ледового покрова на море. Особое опасения ученых NASA относится к Западной Европе.

Исследование, опубликованное учеными в Национальном центре экологической информации NOAA, показало, что январь 2020 года был 421-м месяцем подряд с температурами выше среднего уровня 20-го века.

Действительно, если посмотреть на 141-летний отчет NOAA, глобальная температура поверхности суши и океана в январе 2020 года была на 2,05 градуса Фаренгейта выше среднего уровня 20-го века. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в январе 2016 года.

«Четыре самых теплых января в истории произошли с 2016 года, - отмечает NOAA , - а если считать с 2002 года, то самых теплых январей было 10».

Наблюдалась не только необычайно теплая погода. Например, на большей части Аляски и в некоторых частях западной Канады температура была как минимум на 7,2 градуса по Фаренгейту ниже средней. На Аляске также был самый сухой январь с 2006 года по среднему количеству осадков, наряду с 14-м самым сухим за всю историю наблюдений.

Это противоречит соседним США, где в большинстве штатов в январе выпало количество осадков выше среднего. Осадки измерялись в среднем на 2,7 дюйма - или на 0,39 дюйма больше, чем обычно, - ставя месяц в пределах самой влажной трети из всех зарегистрированных в январе. По данным NOAA, за период с февраля 2019 года по январь 2020 года количество осадков выше среднего на 4,99 дюйма делает его третьим наиболее влажным периодом за всю историю наблюдений.

При этом морской лед и изменение климата остаются огромной проблемой.

Так, одна из наиболее очевидных областей, затронутых изменяющимся климатом - это арктический морской лед. В январе 2020 года территория была измерена в 5,27 миллиона квадратных миль, что звучит, как много. Однако, как отмечают исследователи NOAA, она была на 297 000 квадратных миль меньше, чем в среднем в 1981-2020 годах.

Это разница в 5,3 процента. Морской лед в Антарктике также оказался ниже на 9,8 процента ниже среднего за 1981–2020 годы. Территория составила в 1.74 миллиона квадратных миль.

Снежного покрова тоже не хватало. В Северном полушарии в январе 2020 года охват оказался на 18% меньше среднего за последние 54 года записей.

Таяние льда остается серьезной проблемой. НАСА недавно отметило наблюдения о том, что из-за быстро тающего морского льда круговорот Бофорта, основное океаническое течение в Арктике, стало более быстрым и турбулентным. Он играет огромную роль в полярном равновесии, удерживая пресную воду от таяния ледников, речного стока и общих осадков, циркулирующих вокруг западного Ледовитого океана, к северу от Канады и Аляски, и помогает избежать таяния морского льда.

Со временем он постепенно выпускает пресную воду в Атлантический океан, где она может медленно рассеиваться. Проблема в том, что в результате антропогенного изменения климата накапливается гораздо больше пресной воды, и ученые опасаются, что она может быть выпущена в гораздо больших количествах.

«Если бы круговорот Бофорта выпустил избыток пресной воды в Атлантический океан, он мог бы потенциально замедлить его циркуляцию», - объясняет Том Армитидж, полярный ученый из JPL НАСА. «И это будет иметь последствия для всего полушария для климата, особенно в Западной Европе».

Мало того, что поток избыточной пресной воды может нарушить равновесие, увеличение турбулентности также имеет серьезные побочные эффекты. Создаются небольшие круглые водовороты, смешивающие более холодную пресную воду с более теплой соленой водой внизу, слои, которые традиционно были бы относительно отдельными. Этот более теплый результат приводит к отступлению морского льда, среди других проблем, пишет SlashGear.

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