В Газпроме ответили на слова США о невозможности достроить СП-2

США считают, что Россия не сможет достроить газопровод "Северный поток -2"

Глава Министерства энергетики США Дэн Бруйетт считает, что Россия не сможет достроить газопровод "Северный поток -2", так как у страны нет соответствующих технологий для окончания работ. При этом он подчеркнул, что если России все же удастся разработать соответствующие технологии "мы посмотрим, что мы сможем сделать".

"Никогда не говори никогда", - ответил на слова Бруйетта официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Ранее, министр энергетики России Александр Новак заявлял, что для завершения строительства "Северного потока -2" будет задействовано российское судно "Академик Черский", после того, как трубоукладчик будет подготовлен к проведению работ на Балтике, пишет ТАСС. В настоящее время "Академик Черский" направляется к месту проведения работ.