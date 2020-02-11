СП - 2 могут запустить до конца 2020 года

В 2019 году Вашингтон ввел санкции в отношении "Северного потока - 2".

Компания "Газпром" выразила надежду, что российский проект "Северный поток - 2" удастся ввести в эксплуатацию в конце текущего года, несмотря на введенные ограничительные меры Соединенных Штатов Америки против трубопровода, пишет РИА Новости.

В декабре прошлого года глава Белого дома Дональд Трамп принял решение ввести санкции в отношении "Северного потока - 2" из-за чего швейцарская фирма Allseas почти сразу же прекратила работы по укладке труб российского газопровода.