МИД Норвегии отказался проводить консультации по Шпицбергену

В МИД Норвегии заявили, что не проводят консультации по реализации своего суверенитета над территориями, принадлежащими стране.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее направлял письмо в МИД Норвегии с предложением провести консультации по ситуации, сложившейся при использовании территорий Шпицбергена, когда российские компании и частные лица не могут получить свободный доступ на архипелаг. Лавров напомнил, что согласно условиям договора о Шпицбергене, все подписанты имеют право свободного доступа на территорию архипелага для ведения хозяйственно-экономической и научно-исследовательской деятельности.

В МИД Норвегии ответили отказом на письмо российской стороны заявив, что Норвегия не проводит консультации с другими странам по реализации своего суверенитета над норвежскими территориями. При этом в письме уточняется, что МИД Норвегии всегда отвечает на все запросы российских компаний и частных лиц, касающиеся ведения необходимой им деятельности на Шпицбергене.