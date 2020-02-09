Норвегия нарушила Договор о Шпицбергене

Посольство РФ в Норвегии обвинило власти страны в нарушении условий Договора о Шпицбергене.

На официальной странице посольства России в Осло в Facebook, российская сторона обвиняет власти Норвегии в том, что они давно и систематически нарушают Договор о Шпицбергене. Так, власти страны не дают российским компаниям участвовать в разработке континентального шельфа Шпицбергена, фактически не допуская компании к распределению лицензий на добычу нефти и минеральных ресурсов в регионе.

Согласно условиям Договора о Шпицбергене, который был заключен в 1920 году, Норвегия получила суверенитет над архипелагом, но все страны-подписанты документа, включая и Российскую Федерацию, имеют право участвовать в разработке ресурсов Шпицбергена и проведению хозяйственной и научно-исследовательской деятельности в регионе, пишет Российская газета.