Биатлониста Устюгова лишили сочинского золота

Российского биатлониста Александра Устюгова признали виновным в употреблении запрещенного оксандролона.

Олимпийский чемпион Александр Устюгов признан виновным в употреблении допинга. Его пробы показали положительный результат на наличие оксандролона. Об этом сообщил собственный источник ТАСС в Союзе биатлонистов России, знакомый с ситуацией. Комиссия лишила Устюгова всех достигнутых результатов за период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Биатлонист лишен всех медалей и набранных очков, включая и золото, завоеванное им в эстафете на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Решение о дисквалификации Устюгова вынесено 13 февраля. В течение 21 дня, начиная с этой даты, биатлонист имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).