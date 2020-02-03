В Минобороны дали разъяснения обстрелу турецких военных в Сирии

Представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии рассказал, почему военнослужащие Турции попали под обстрел правительственной армии Сирии.

Согласно объяснению, которое дал официальный представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии, турецкие военнослужащие перемещались в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, не поставив в известность о своих действиях российскую сторону. Поэтому, военные Турции попали под обстрел, который вела правительственная армия Сирии по террористам, находящимся в зоне.

Ранее Турция сообщала, что во время обстрела сирийской армии шесть военнослужащих погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести. При этом, по информации Минобороны Турции, у сторон конфликта имелись точные координаты нахождения турецких военных, пишет РБК.