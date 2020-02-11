Китайский коронавирус получил официальное название

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали новому коронавирусу официальное название COVID-2019.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о том, что организация присвоила китайскому коронавирусу официальное название. Коронавирус назвали COVID-2019. По словам Гебрейесуса, название не совпадает ни с одним "географическим названием, животным, человеком или группой людей", а также имеет легкое, запоминающееся произношение и взаимосвязь с коронавирусом. Так, буквы CO означают "коронавирус", слог VI обозначает "вирус", а буква D - "заболевание", пишет РИА Новости.

Напоминаем, что коронавирус COVID-2019 первоначально возник в китайском Ухане и за короткий срок распространился на десятки стран. По данным на 11 февраля, только в Китае инфицированы 42 638 человек, 1018 человек скончались от коронавируса, а 3996 человек выздоровели.