Пушков оценил ответ Британии на заявление Путина о "маме и папе"

Россия никогда не примет чуждых ей понятий.

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление МИД Британии в ответ на слова президента России Владимира Путина о том, что пока он остается президентом Российской Федерации, в стране никогда не будет понятий "родитель 1" и "родитель 2", а будут "мама и папа". Сенатора привел в изумление чрезвычайный пафос заявления британского МИД. Он подчеркнул, что если Великобритания хочет иметь родителей под номерами и бесполых детей, то это их право, и не стоит навязывать России чуждых ей понятий, которые она никогда не примет, пишет РИА Новости.

Ранее, МИД Британии, в ответ на заявление Владимира Путина, призвал мировую общественность вступить в борьбу за права сексуальных меньшинств в России, заявив, что страна гордится своим вкладом в устранение гендерных различий между людьми и легализацией однополых браков.