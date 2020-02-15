Президент Литвы рассказал о вкладе страны в противостояние с Россией

Силы США и НАТО, расположенные в Литве, являются серьезным сдерживающим фактором против российской агрессии.

Соединенные штаты и НАТО помогают противостоять России в Прибалтике. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, только присутствие сил США и НАТО помогает сдерживать агрессию России в регионе и дает однозначный посыл российской стороне о том, что любые угрожающие суверенитету Литвы действия не останутся без ответа.

Также, президент отметил вклад страны в сдерживание России, подчеркивая особое географическое и геополитическое местоположение Литвы. Науседа настаивает, что находящиеся на территории страны силы США и НАТО должны находиться в максимальной готовности для сохранения безопасности и суверенитета стран Балтии, пишет РБК.