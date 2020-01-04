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Россия должна заплатить WADA более $1 млн

04.01.2020 15:25
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Россия должна заплатить WADA более $1 млн

В WADA определили сумму взноса российской стороны в бюджет организации в 2020 году.

  • Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило сумму обязательного взноса в бюджет организации, который должна внести Россия за 2020 год. Общий размер взноса составляет $1 015 977. Точно такую же сумму должны будут в обязательном порядке внести в бюджет WADA и другие страны, а именно Франция, Германия, Великобритания и Италия.
  • Ранее WADA отстранило Россию от участия во всех международных соревнованиях, включая и Олимпийские и Паралимпийские игры, а также лишило страну возможности проводить у себя мировые спортивные мероприятия из-за проблем с допингом. Однако, "чистые" спортсмены смогут участвовать в состязаниях под нейтральным флагом.
  • Российское антидопинговое агентство заявило, что не согласно с решением WADA и уже уведомило организацию о своем несогласии с санкциями. Анитдопинговый спор в самое ближайшее время будет рассмотрен Спортивным арбитражным судом, пишет РИА Новости.

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