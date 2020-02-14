Украина обсудила с США увеличение военной помощи

Ранее президент США подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, куда включена военная помощь Украине.

В пятницу, 14 февраля, украинский глава Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США Джоном Баррасом, Роном Джонсоном и Крисом Мерфи обсудил увеличение военной помощи Украине.

На пресс-конференции Баррас рассказал, что Америка проанализирует итоги прошедших переговоров и решит, какую именно поддержку сможет оказать украинской стороне.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, который предусматривает оказание военной помощи Киеву, передает РИА Новости.