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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Минск пригрозил Москве начать забирать транзитную нефть

14.02.2020 17:45
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Минск пригрозил Москве начать забирать транзитную нефть

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе 2020 года недопоставила в Белоруссию 1,5 млн тонн нефти.

На встрече с коллективом Светлогорского ЦКК во время рабочей поездки в Гомельскую область президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, если Российская Федерация не будет поставлять республике нефть в обещанных объемах, тогда Минск начнет забирать недостающее сырье из транзитной трубы, по которой идет российское топливо в западные страны. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на белорусское агентство "БелТА".

Ранее Лукашенко сообщил, что в январе текущего года Москва поставила в республику лишь 500 тыс. тонн нефти вместо обещанных 2 млн тонн сырья. Также он напомнил, что по договору Россия за год должна поставить в Белоруссию 24 млн тонн топлива.

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