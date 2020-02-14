Минск пригрозил Москве начать забирать транзитную нефть

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе 2020 года недопоставила в Белоруссию 1,5 млн тонн нефти.

На встрече с коллективом Светлогорского ЦКК во время рабочей поездки в Гомельскую область президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, если Российская Федерация не будет поставлять республике нефть в обещанных объемах, тогда Минск начнет забирать недостающее сырье из транзитной трубы, по которой идет российское топливо в западные страны. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на белорусское агентство "БелТА".

Ранее Лукашенко сообщил, что в январе текущего года Москва поставила в республику лишь 500 тыс. тонн нефти вместо обещанных 2 млн тонн сырья. Также он напомнил, что по договору Россия за год должна поставить в Белоруссию 24 млн тонн топлива.