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Древние люди ели пищу, содержащую токсичные металлы

14.02.2020 20:39
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Древние люди ели пищу, содержащую токсичные металлы

Новое исследование показало, что пища, которую ели древние люди в Норвегии, могла быть не только вредной, но и совершенно токсичной. В некоторых случаях люди потребляли опасных металлов в 20 раз больше, чем рекомендованные уровни для современных людей.

Загрязняющие вещества попадают в нашу пищевую цепь на протяжении тысячелетий. Например, в 2015 году исследователи сообщили, что треска, пойманная у побережья Северной Америки около 6500 лет назад охотниками-собирателями каменного века, содержала высокий уровень ртути. Этот металл встречается в природе в земной коре, и считается, что он выщелочился в океан в больших концентрациях после того, как повышение уровня моря охватило больше земель. Попав в воду, рыба поглощает ртуть через жабры и пищу.

Чтобы выяснить, была ли эта проблема более распространенной, археолог Ханс Питер Бланкхольм из Арктического университета Норвегии и его коллеги сосредоточили внимание на людях каменного века, живущих на берегах норвежской Арктики, в области, известной как Варангер.

«Это исследование вызывает интересные идеи», - говорит Кэтрин Твисс, археолог из университета Стони Брук, которая не принимал участия в работе.

Но, отмечает она, полученные данные ограничены небольшим количеством останков животных из нескольких мест, и, следовательно, могут не полностью отражать диеты норвежцев тысячи лет назад.

Исследователи отобрали восемь археологических памятников в регионе, охватывающих от 6300 до 3800 лет назад. Они не изучали никаких человеческих останков. Вместо этого они проанализировали кости десятков атлантических тюленей и тюленей, найденных в древних мусорных ямах. Большинство порезов на костях тюленей указывают на то, что животные были убиты на мясо, а не на шкуру. Согласно предыдущим археологическим исследованиям, оба вида были среди основных ингредиентов в рационе людей, которые жили здесь. Также известно, что охотники-собиратели ели пикшу, кита, дельфина, северного оленя и бобра.

Как сообщает группа, в четвертичном периоде в костях трески на этих участках более чем в 20 раз превышен максимальный уровень кадмия и до четырех раз самый высокий уровень свинца, который Европейский орган по безопасности пищевых продуктов считает безопасным для мяса. Кадмий может вызвать заболевания почек, печени и легких, в то время как свинец может повредить мозг и нервную систему.

Уплотнения костей на участках содержали до 15 раз больше рекомендуемых уровней кадмия и до четырех раз больше рекомендуемых уровней свинца. Уровень ртути, которая может вызвать повреждение мозга, почек и иммунной системы у людей, также был высоким у обоих животных.

Как и в случае с рыбой в предыдущем исследовании, исследователи считают, что повышение уровня моря было причиной загрязнения пищевой цепи.

Ученые называют эти уровни тяжелых металлов «вредными, если не опасными», но говорят, что неясно, насколько диета этих доисторических людей повредила бы им. Уравновешивание тюленя и трески фруктами или мясом оленей и кроликов могло бы ослабить действие тяжелых металлов. Также, древние люди не жили достаточно долго, чтобы ощутить весь эффект накопления загрязняющих веществ.

Вскоре ученые смогут пролить свет на некоторые из этих нерешенных вопросов: теперь они приобрели останки восьми отдельных людей каменного века из региона Варангер и могут исследовать потенциальное воздействие тяжелых металлов на их здоровье и продолжительность жизни. Исследователи также надеются проанализировать дополнительные останки животных.

Все это может помочь устранить то, что Твисс видит до сих пор в качестве ключевой слабости работы: исследователи используют только 40 костей, чтобы сделать выводы об уровнях загрязнения на различных участках и около 2500 лет.

Твисс говорит, что даже если бы треска и тюлень были загрязнены тяжелыми металлами, такое мясо, несомненно, было бы хорошим источником белка и других ключевых питательных веществ. Так что, возможно, эта "палео-диета" была совсем не плохой, пишет ScienceMag.

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