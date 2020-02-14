Захарова удивилась пожеланиям Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Госсекрерать США Майк Помпео пожелал "всего хорошего" главе МИД РФ Сергею Лаврову после их встречи на Мюнхенской конференции.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности состоялась короткая встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео. Встреча проходила в переговорной комнате, предоставленной российской делегации. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, приведенным на ее странице в Facebook, после завершения встречи, Помпео, покидая место переговоров, громким голосом пожелал удачи российскому министру, что было отлично слышно всем участникам конференции, кто находился рядом, пишет РИА Новости.

Такой поступок Помпео вызвал удивление у Захаровой и свидетелей ситуации, ведь США, по мнению политика, редко кому-то желают что-нибудь хорошее.