В Пентагоне заявили, что новое российское оружие угрожает ядерной триаде

Штатам необходимо сохранять потенциал ядерного сдерживания, а также модернизировать триаду перед новейшим российским вооружением, заявили в военном ведомстве.

Штатам необходимо сохранять потенциал ядерного сдерживания, а также модернизировать триаду перед новейшим российским вооружением, в частности, перед гиперзвуковыми ракетами «Авангард». Как информирует РИА Новости, с таким заявлением выступил замглавы Пентагона Алан Шаффер. Говоря о новом вооружении РФ, он подчеркнул опасность угрозы для американской обороны.

«Это оказывающая давление угроза для нашей триады», - заявил Шаффер. Отметив, что это стало конкретным вызовом для Вашингтона.

Замглавы военного ведомства утверждает, что Россия и Китай ведут работы в данном направлении, даже несмотря на то, что у стран существует целый арсенал межконтинентальных баллистических ракет, которых будет достаточно для сдерживания.