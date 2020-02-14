Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ФЕВ, 10:09 МСК
USD (ЦБ)    63,6016
EUR (ЦБ)    69,1795

14 ФЕВ, 10:09 МСК
USD (ЦБ)    63,6016
EUR (ЦБ)    69,1795
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Пентагоне заявили, что новое российское оружие угрожает ядерной триаде

14.02.2020 07:27
Комментарии
В Пентагоне заявили, что новое российское оружие угрожает ядерной триаде

Штатам необходимо сохранять потенциал ядерного сдерживания, а также модернизировать триаду перед новейшим российским вооружением, заявили в военном ведомстве.

Штатам необходимо сохранять потенциал ядерного сдерживания, а также модернизировать триаду перед новейшим российским вооружением, в частности, перед гиперзвуковыми ракетами «Авангард». Как информирует РИА Новости, с таким заявлением выступил замглавы Пентагона Алан Шаффер. Говоря о новом вооружении РФ, он подчеркнул опасность угрозы для американской обороны.

«Это оказывающая давление угроза для нашей триады», - заявил Шаффер. Отметив, что это стало конкретным вызовом для Вашингтона.

Замглавы военного ведомства утверждает, что Россия и Китай ведут работы в данном направлении, даже несмотря на то, что у стран существует целый арсенал межконтинентальных баллистических ракет, которых будет достаточно для сдерживания.

Комментировать (без регистрации)
США начнут испытывать гиперзвуковое оружие в 2020 году
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Мусорные цены. Во что выливается «мусорная реформа» для жителей российских регионов?

Мусорные цены. Во что выливается «мусорная реформа» для жителей российских регионов?
Исследования 2

Бремя для людей. Как премьер Мишустин поможет взять недорогую ипотеку

Бремя для людей. Как премьер Мишустин поможет взять недорогую ипотеку
Экономика

Резкий скачок заболеваний. Почему в Китае число больных выросло почти на 15 тыс. за сутки

Резкий скачок заболеваний. Почему в Китае число больных выросло почти на 15 тыс. за сутки
События и факты

«Право на послеобеденный сон». В России запретят шуметь днем в многоквартирных домах

«Право на послеобеденный сон». В России запретят шуметь днем в многоквартирных домах
События и факты

Законы команды. Почему прекрасные люди плохо работают?

Законы команды. Почему прекрасные люди плохо работают?
Бизнес и психология

Неуязвимый «Ратник» с «Удавом». Как экипируют и чем вооружают российских солдат будущего?

Неуязвимый «Ратник» с «Удавом». Как экипируют и чем вооружают российских солдат будущего?
Наука и технологии

Узнай, страна

В Курской области досрочно осуществили первое ключевое событие года на строительстве Курской АЭС-2

В Курской области досрочно осуществили первое ключевое событие года на строительстве Курской АЭС-2

В Подмосковье начали второй этап проекта на фармзаводе по выпуску биосубстанций за 1,5 млрд рублей

В Подмосковье начали второй этап проекта на фармзаводе по выпуску биосубстанций за 1,5 млрд рублей

В Башкирии успешно испытали первую в РФ цифровую систему генерирования электроэнергии для самолетов

В Башкирии успешно испытали первую в РФ цифровую систему генерирования электроэнергии для самолетов

В Татарстане завершились сертификационные испытания вертолёта «Ансат» класса люкс

В Татарстане завершились сертификационные испытания вертолёта «Ансат» класса люкс

Новости дня

10:03 Личные данные клиентов Сбербанка выставили на продажу в Сети Личные данные клиентов Сбербанка выставили на продажу в Сети
Синоптики обещают россиянам новые погодные аномалии
Синоптики обещают россиянам новые погодные аномалии
08:39 Коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли Коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли
13 ФЕВ, 23:47 В Венесуэле обнаружили останки трехметровой доисторической черепахи В Венесуэле обнаружили останки трехметровой доисторической черепахи
13 ФЕВ, 23:00 США начнут испытывать гиперзвуковое оружие в 2020 году США начнут испытывать гиперзвуковое оружие в 2020 году
13 ФЕВ, 22:41 Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Венгрии Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Венгрии
13 ФЕВ, 21:16 В NASA опасаются изменения климата в Западной Европе В NASA опасаются изменения климата в Западной Европе
ФСБ требовала доступ к переписке клиентов интернет-сервисов
ФСБ требовала доступ к переписке клиентов интернет-сервисов
13 ФЕВ, 20:21 На Марсе появляется соленая вода На Марсе появляется соленая вода

Узнай, страна!

08:32 В Курской области досрочно осуществили первое ключевое событие года на строительстве Курской АЭС-2 В Курской области досрочно осуществили первое ключевое событие года на строительстве Курской АЭС-2
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter