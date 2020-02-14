Песков ответил на угрозы послу России в Турции

Россия уверена, что Турция сможет обеспечить безопасность всех находящихся в стране россиян.

В пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: российское руководство выразило уверенность, что турецкое правительство обеспечит безопасность всех находящихся в Турции российских граждан, включая посла РФ Андрея Ерхова. Также он подчеркнул, что Москва и Анкара продолжают вести диалог на различных уровнях (президентском, военном и экспертном) для урегулирования сложившейся ситуации.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что обострение конфликта в сирийском Идлибе привело к антироссийской истерии в турецких соцсетях. Кроме того он рассказал об угрозах в свой адрес, пишет РИА Новости.