Турция «нейтрализовала» 63 сирийских военных в Идлибе

На этой неделе Анкара заявила о том, что в провинции погибло пятеро турецких военнослужащих, и еще около пяти пострадало.

Министерство обороны Турции проинформировало о том, что в Идлибе военные «нейтрализовали» 63 сирийских солдата, передает РИА Новости. На этой неделе Анкара сообщила гибели в провинции пятерых турецких военнослужащих, и еще около пяти пострадавших. Отвечая на эти действия, Турция провела обстрел по 115 целям сирийской армии, а также «нейтрализовала» 101 сирийца.

В первых числах февраля также сообщалось о гибели восьми турецких военных и гражданских. В ответ на это, как заявлял турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, было уничтожено 76 сирийцев.