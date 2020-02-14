Турция «нейтрализовала» 63 сирийских военных в Идлибе
На этой неделе Анкара заявила о том, что в провинции погибло пятеро турецких военнослужащих, и еще около пяти пострадало.
Министерство обороны Турции проинформировало о том, что в Идлибе военные «нейтрализовали» 63 сирийских солдата, передает РИА Новости. На этой неделе Анкара сообщила гибели в провинции пятерых турецких военнослужащих, и еще около пяти пострадавших. Отвечая на эти действия, Турция провела обстрел по 115 целям сирийской армии, а также «нейтрализовала» 101 сирийца.
В первых числах февраля также сообщалось о гибели восьми турецких военных и гражданских. В ответ на это, как заявлял турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, было уничтожено 76 сирийцев.
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