"Зенит" опроверг сообщения об аренде Кокорина
14.02.2020 19:22
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Ранее сообщалось, что ФК "Сочи" ожидает приезда Александра Кокорина.
Пресс-служба ФК Санкт-Петербурга "Зенит" рассказала, что публикации СМИ о переходе футболиста Александра Кокорина в ФК "Сочи" на правах аренды до конца сезона не соответствуют действительности. Уточняется, что руководство петербургской команды не принимало такого решения.
Ранее сообщалось, что сочинский футбольный клуб в ближайшее время ожидает приезда Александра Кокорина, пишет RT.
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