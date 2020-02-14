"Зенит" опроверг сообщения об аренде Кокорина

Ранее сообщалось, что ФК "Сочи" ожидает приезда Александра Кокорина.

Пресс-служба ФК Санкт-Петербурга "Зенит" рассказала, что публикации СМИ о переходе футболиста Александра Кокорина в ФК "Сочи" на правах аренды до конца сезона не соответствуют действительности. Уточняется, что руководство петербургской команды не принимало такого решения.

Ранее сообщалось, что сочинский футбольный клуб в ближайшее время ожидает приезда Александра Кокорина, пишет RT.