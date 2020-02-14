Лукашенко заявил, что Россия хочет объединиться с Белоруссией

Александр Лукашенко уверен, что жители России и Белоруссии никогда не согласятся на объединение двух стран.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин намекает Минску на объединение двух государств. По его словам, российская сторона готова предоставить республике хорошую скидку на энергоносители в обмен на присоединение Белоруссии к России. Кроме того Лукашенко выразил уверенность, что жители стран никогда не согласятся на объединение Москвы и Минска. Об этом передает газета "Ведомости" со ссылкой на белорусское информационное агентство "БелТА".

Ранее сообщалось, что Белоруссия продолжит увеличивать количество поставщиков нефти в других государствах для того, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях".