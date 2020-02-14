Путин напомнил Зеленскому о ВОВ

Президент РФ во время телефонной беседы с главой Украины заявил о недопущении искажения истории Второй мировой.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 14 февраля, в ходе телефонных переговоров с президентом Украины заявил, что нельзя допускать искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Также глава российского государства подчеркнул вклад всех народов Советского Союза в победе над нацистской Германией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны.