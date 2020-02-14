Лидеры России и Украины провели телефонный разговор

Президенты обсудили подготовку к предстоящей встрече в "нормандском формате".

Глава Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров затронули тему подготовки к следующему саммиту в формате "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия). Об этом в пятницу сообщается на официальном портале украинского главы.

Также лидеры обсудили выполнение соглашений, достигнутых во время проведения последней встречи в "нормандском формате", а также договорились активизировать работу контактной группы по Донбассу в Минске и сделать акцент на обмене пленными, пишет РИА Новости.