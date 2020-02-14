США отказывались помогать Украине

Как рассказал Александр Турчинов, Вашингтон «бросил» Киев в 2014 году.

Экс-секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов во время своего выступления американском Портленде заявил, что в 2014 году Вашингтон «бросил» Киев, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Турчинов пояснил, что Киев по Будапештскому меморандуму произвела так называемый обмен: взамен на свой ядерный арсенал он получил «бумагу», но, как оказалось, она «ничего не стоит». То есть, по факту, как отмечает бывший секретарь Совбеза, США только дали обещание в поддержке на дипломатическом уровне, заверяя в своей «любви и уважении». По словам Турчинова, Вашингтон воспринимает Будапештский меморандум в качестве политической декларации, которая не несет никаких обязательств.