Лукашенко объяснил увеличение числа поставщиков нефти

Глава Белоруссии заявил, что Минск продолжит увеличивать число поставщиков нефти для того, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях"

В пятницу, 14 февраля, во время поездки в Светлогорск белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит закупать нефть у других государств, даже если она окажется дороже российской. По его словам, увеличение количества поставщиков сырья необходимо Белоруссии для того, чтобы "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях". Об этом сообщает издание ТАСС, ссылаясь на агентство "БелТА".

Ранее сообщалось, что Лукашенко принял решение закупать нефть у других стран по мировым ценам.