Вертолет Ми-8 аварийно сел в ЯНАО

Ми-8 попал в снежную бурю из-за чего произошла жесткая посадка.

В пятницу, 14 февраля, вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе из-за снежной бури. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.

Известно, что на борту воздушного судна находилось 7 пассажиров и 3 члена экипажа, двое из них оказались зажаты внутри. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые пытаются освободить пострадавших.