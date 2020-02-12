Россия готова обсудить с Белоруссией схемы поставок нефти

В "Газпром нефти" отметили, что компания готова рассмотреть давальческую схему поставки нефти в Белоруссию.

Руководитель российской компании "Газпром нефть" Александр Дюков сообщил, что корпорация готова обсудить с Минском различные схемы поставок нефти в республику. Так он ответил на вопрос журналистов о возможности экспорта сырья в Белоруссию. Также он подчеркнул, что российская сторона допускает рассмотрение давальческой схемы поставок нефти, пишет ТАСС.

Напомним, что нефтяной контракт Москвы и Минска истек 31 декабря 2019 года. Сейчас стороны активно ведут переговоры о продлении поставок сырья, однако прийти к соглашению пока не удалось.