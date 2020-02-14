Назван размер затрат на голосование по поправкам в Конституцию

Проведение голосования по поправкам в основной закон страны может обойтись бюджету более чем в 17,5 млрд рублей.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству оперативно выделить из федерального бюджета средства ЦИКу России для проведения всенародного голосования по изменениям в главный закон страны. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном ресурсе правовой информации. Также Путин подчеркнул, что объем предоставленных денег не может быть меньше суммы, выделенной на президентские выборы 2018 года. Таким образом, проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ может обойтись бюджету более чем в 17,5 млрд рублей, пишет РИА Новости.