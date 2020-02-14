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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Президент подписал указ о подготовке голосования по поправкам в Конституцию

14.02.2020 13:45
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Президент подписал указ о подготовке голосования по поправкам в Конституцию

Уточняется, что обязанности по подготовке голосования по поправкам в Конституцию возлагаются на ЦИК РФ.

Глава Российской Федерации Владимир Путин поручил органам государственной власти и организациям начать подготовку к проведению всенародного голосования по изменениям в Конституцию. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно документу, обязанности по подготовке всероссийского голосования по поправкам в основной закон страны возлагаются на ЦИК России, пишет РИА Новости.

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