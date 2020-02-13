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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Президент хочет сделать день голосования по Конституции выходным

13.02.2020 17:05
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Президент хочет сделать день голосования по Конституции выходным

Владимир Путин одобрил идею провести голосование по поправкам в основной закон РФ в будний день.

На встрече с членами рабочей группы по подготовке изменений к Конституции президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил идею сделать день всенародного голосования по поправкам в главный закон страны выходным. Также глава государства поддержал идею провести референдум в будний день.

Помимо этого Владимир Путин подчеркнул, что в скором времени подпишет распоряжение о подготовке всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, пишет РИА Новости.

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22 апреля могут сделать выходным для голосования по Конституции
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