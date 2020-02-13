Президент хочет сделать день голосования по Конституции выходным

Владимир Путин одобрил идею провести голосование по поправкам в основной закон РФ в будний день.

На встрече с членами рабочей группы по подготовке изменений к Конституции президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил идею сделать день всенародного голосования по поправкам в главный закон страны выходным. Также глава государства поддержал идею провести референдум в будний день.

Помимо этого Владимир Путин подчеркнул, что в скором времени подпишет распоряжение о подготовке всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, пишет РИА Новости.